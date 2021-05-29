.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات

من مطار الرياض الدولي (أرشيفية)

السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق القادمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت السماح للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة وغيرها من الدول بالدخول إلى المملكة.

بعد إيقاف مؤقت.. العمالة الفلبينية إلى السعودية مجددا السعودية بعد إيقاف مؤقت.. العمالة الفلبينية إلى السعودية مجددا

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح المصدر بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ، وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان.

من مطار الرياض الدولي (أرشيفية)
من مطار الرياض الدولي (أرشيفية)

كما أكد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

إلى ذلك نوه إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بشرى..العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا بشرى..العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
الأكثر قراءة
آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط
مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع مهنة مهددة بالانقراض.. وفاة أشهر بائع "تتن" في الأحساء
وفاة أحد رواد الاقتصاد بالسعودية.. رحيل مؤسس وفاة أحد رواد الاقتصاد بالسعودية.. رحيل مؤسس "بنك البلاد"
مكبرات الصوت تتصدر الترند السعودي.. وتوضيح للقرار مكبرات الصوت تتصدر الترند السعودي.. وتوضيح للقرار
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
قبل أن تذهب
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
اكتشف المزيد