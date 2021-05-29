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السعودية: منصة إحسان تكسر حاجز الـ800 مليون ريال

إحسان

السعودية: منصة إحسان تكسر حاجز الـ800 مليون ريال

المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال سعودي من التبرعات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا، أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغت حتى أمس الجمعة 800 مليون ريال استفاد منها أكثر من 1.8 مليون شخص.

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كان الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، قد أكد لـ"العربية.نت"، أن المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال سعودي من التبرعات في المملكة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري هم عمادها الرئيسي.

وأضاف: "المنصة تحرص دائماً على تقديم خدمات وبرامج رقمية نوعية، تسهّل تجربة التبرع وتحفّز على العطاء، مثل برنامج حاسبة الزكاة، وبرنامج غِراس، وبرنامج هدية، بالإضافة إلى تعدّد طرق التبرع عبر المنصة بشكل مباشر أو عبر الرسائل النصيّة القصيرة أو الاتصال على الرقم المجاني المخصص، والعديد من البرامج والخدمات الأخرى التي سيتم نشرها قريباً".

التبرعات تذهب للأكثر احتياجاً

كما كشف عن أن مبالغ التبرعات تذهب مباشرة إلى ‏‎الأماكن الأشد احتياجاً، وأن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل السعودية، في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير ومستدام بجميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، وأن 1% أو أقل من هذه التبرعات هو ما يذهب إلى خارج السعودية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منوهاً بأن المنصة توفر جميع وسائل الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى ذلك يستطيع المُتبرع الاطلاع على تفاصيل الحالة بما في ذلك تفاصيل المبالغ المالية المتعلقة بها".

يذكر أن "سدايا" تقوم بتطوير المنصة من خلال منظومة تقنية متقدمة، وفاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الحيوي، ورفع إسهامه في إجمالي الناتج المحلي.

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