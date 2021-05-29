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السعودية: 100 حاوية تحمل مساعدات طبية إلى الهند

قافلة إلى الهند

السعودية: 100 حاوية تحمل مساعدات طبية إلى الهند

تصل تلك المساعدات الطبية إلى الموانئ الهندية في 6 يونيو القادم من العام الجاري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – عبدالعزيز المطيري

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قدمت السعودية حزمة من المساعدات الطبية الإنسانية إلى دولة الهند، ممثلة في إرسال 3 حاويات تحمل بداخلها 60 طناً من الأكسجين السائل المخصص إلى المرضى الذين يعانون الأمرين من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، حيث إنه بات من المتوقع أن تصل تلك المساعدات الطبية إلى الموانئ الهندية في 6 يونيو القادم من العام الجاري.

كما قرر أن يتبع هذه المساعدات الإنسانية القادمة من السعودية ما يقارب 100 حاوية أخرى سيتم إرسالها في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك ضمن إطار دور السعودية المضني الداعي إلى السلام، مع تكريس مفاهيم تقديم المساعدات الإنسانية الدولية إلى الدول الصديقة التي تعاني من الأزمات القاهرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بدورها اليوم مختلف دول العالم أجمع منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن كونها جائحة خرجت عن السيطرة في العام الماضي 2020م.

من جانبه، وجه وزير النفط الهندي دارمندار برادان، عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر"؛ عن شكره وتقديره إلى الحكومة السعودية، وذلك نظير وقفتها الجادة مع حكومة بلاده أثناء حربها الشرسة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسبب على إثرها موجة من الانهيارات في الأنظمة الصحية.

وتابع حديثه قائلا: "نحن في موقف تقدير أمام السعودية، التي أمدتنا بالأكسجين المسال مع حزم المساعدات الطبية، وهذه لفتة ترسخ عمق الصداقة على مستوى القيادات بين البلدين وهو ما يشكل أيضاً الجوهر الأصيل التاريخي بيننا جميعاً".

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