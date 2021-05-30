التحالف: تدمير مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكان التحالف أعلن فجر السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.