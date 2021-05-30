.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية

صورة محدثة جديدة المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي
العميد تركي المالكي
حصري للعربية

المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية

العميد تركي المالكي لـ"العربية": ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية لـ"العربية"، السبت، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

حكومة اليمن تحمل الحوثي مسؤولية التصعيد.. و4 بنود للحل اليمن حكومة اليمن تحمل الحوثي مسؤولية التصعيد.. و4 بنود للحل

كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".

وتابع العميد المالكي "أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة".

خسائر كبيرة

وقال أيضاً إن "ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم".

كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع "إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟ الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
الأكثر قراءة
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط
بعد إيقاف مؤقت.. العمالة الفلبينية إلى السعودية مجددا بعد إيقاف مؤقت.. العمالة الفلبينية إلى السعودية مجددا
"أبو خدين".. فاكهة الصيف تزين مزارع الطائف
المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية
السعودية: 100 حاوية تحمل مساعدات طبية إلى الهند السعودية: 100 حاوية تحمل مساعدات طبية إلى الهند
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد