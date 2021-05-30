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"الغذاء والدواء" السعودية تضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

إغلاق المستودع

"الغذاء والدواء" السعودية تضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الأحد، مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل، لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

المستودع الذي تم ضبطه
المستودع الذي تم ضبطه

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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