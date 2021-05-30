.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تقويم التعليم في السعودية تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

هيئة تقويم التعليم السعودية

تقويم التعليم في السعودية تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستفسار عن النتيجة عبر الرابط الآتي: https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، قد أوضحت سابقًا إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، مبينة أنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وكيل التعليم السعودي: المناهج الجديدة تتماشى مع مرحلة التطور في المملكة السعودية وكيل التعليم السعودي: المناهج الجديدة تتماشى مع مرحلة التطور في المملكة

وأضافت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصة، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
ما قصة ما قصة "النسر الرمادي" الذي أطلق سراحه سعودي في الرياض  
السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش السعودية: الجهات الأمنية تعمل على ضبط المشاركين في حفل خادش
المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية المالكي: ميليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية
تقويم التعليم في السعودية تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين تقويم التعليم في السعودية تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
وكيل التعليم السعودي: المناهج الجديدة تتماشى مع مرحلة التطور في المملكة وكيل التعليم السعودي: المناهج الجديدة تتماشى مع مرحلة التطور في المملكة
عيدية ولي العهد السكنية عيدية ولي العهد السكنية
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد