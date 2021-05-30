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ما قصة "النسر الرمادي" الذي أطلق سراحه سعودي في الرياض  

النسر مع السعودية
النسر الرمادي

ما قصة "النسر الرمادي" الذي أطلق سراحه سعودي في الرياض  

نايف بن شويه للعربية.نت: لم يكن النسر يستطيع الطيران من شدة الحر والجوع، فأخذته إلى المنزل وقدمتُ له الطعام حتى استعاد نشاطه

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العربية.نت - نادية الفواز

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عثر سعودي على طائر "النسر الرمادي، أحد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، وقام بإطلاق سراحه لإكمال مسيرة هجرته، بعد أن آواه في منزله، وقدم له الطعام.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن المواطن نايف بن شويه قد قام بالتواصل مع المركز للإفادة، ومن ثم قام بإطلاق سراح النسر الرمادي ليكمل مسيره هجرته، مقدمة الشكر له، ووصف عمله بالنبيل الذي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى للمسؤولية الاجتماعية في المحافظة على الحياة الفطرية.

وفي حديث "العربية.نت" مع نايف بن شويه قال: "عثرتُ على النسر في منطقة الصمان بالقرب من شويه، ولم يكن يستطيع الطيران من شدة الحر والجوع، فأخذته إلى المنزل وقدمتُ له الطعام، وقمت بعدها بالتواصل مع المركز الوطني للحياة الفطرية، وفي اليوم التالي بدأ عليه النشاط وكثرة الحركة، وخوفا من تضرر ريشه أخرجته إلى منطقة بعيدة عن العمران، للتأكد من قدرته على الطيران، ونجح ولله الحمد في الطيران والارتفاع بشكل كبير، وما قدمته هو واجب وطني وإنساني تجاه الحياة الفطرية والحفاظ عليها.

النسر في منزل المواطن السعودي
النسر في منزل المواطن السعودي

ماهو النسر الرمادي؟

يذكر أن النسر الرمادي، ويُسمى أيضاً النسر الأسود، والنسر الراهب، والنسر الأسود الأوراسي، وهو نسر من نسور العالم القديم، يتبع رتبة الجوارح وفصيلة البازية، والنسر الرمادي يختلف عن النسر الأسود، فالنسر الأسود من نسور العالم الجديد، والنسر الرمادي من نسور العالم القديم، ولكنهما متشابهان في الشكل والاسم.

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ويعيش النسر الرمادي في إسبانيا والبرتغال، وهناك أعداد من هذه النسور أعيدت إلى جنوب فرنسا، كما توجد هذه النسور بشكل متقطع في اليونان وتركيا وفي أواسط الشرق الأوسط، ويمتد موطنها عبر باكستان وشمال الهند، وحتى الحد الشرقي في أواسط آسيا، حيث تتكاثر في شمال الصين ومنشوريا ومنغوليا وكوريا.

كما ويعيش النسر الرمادي في مناطق الهضاب والجبال، ويفضل المواطن المفتوحة شبه الجافة. وتوجد النسور الرمادية عادةً في المناطق النائية بعيداً عن الإزعاج، حيث يكون وجود البشر قليلاً ومحدوداً.

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