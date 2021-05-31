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التجارة السعودية: أكثر من 25 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي

وزارة التجارة السعودية - الجديد 2021
وزارة التجارة السعودية

التجارة السعودية: أكثر من 25 ألف زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي

تحرير821 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"

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الرياض - العربية.نت

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية 25.112 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق السعودية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير821 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

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مواصلة الجولات

وأكدت وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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