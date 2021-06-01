الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت بالرياض

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ووصل الشيخ مشعل مطار الملك خالد الدولي، في الرياض في أول زيارة رسمية له.





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من جانبه، رحب الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير السعودية لدى دولة الكويت بزيارة ولي عهد الكويت إلى المملكة.

وأشاد في تصريح له بهذه المناسبة بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة الكويت، والتي تمتد لأكثر من مئة وثلاثين عاماً، وفق ما نقلته وكالة "واس".

كما أوضح أن العلاقات السعودية الكويتية اتسمت بالمحبة والأخوة والمصير المشترك في ظل حكّام البلدين الذين تعاقبوا على سدة الحكم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.