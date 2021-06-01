سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة.. وهذه الفئة الأعلى

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن تخطي سكان السعودية مستوى الـ 35 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام 2020 عند 35,013,414 نسمة، فيما لم يظهر التقرير توزيع السكان ما بين السعوديين والأجانب، حيث لم تظهر تقارير الهيئة منذ العام 2018 عدد الأجانب، والذين قدرتهم بنحو 12.6 مليون أجنبي يشكلون 38% من سكان السعودية.

وجاء في التقرير الصادر أمس الاثنين، أنه وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء المبنية على نتائج المسح الديمغرافي للعام 2016، بلغ إجمالي عدد السكان الأقل من 40 عاما حتى منتصف العام 2020 عدد 24,188,384 نسمه يشكلون 69.1% من إجمالي السكان وذلك بارتفاع وصل إلى 523,429 نسمة مقارنة بمنتصف العام 2019، وهو ما يظهر مرحلة الشباب التي يعيشها المجتمع السعودي والتي شهدت تزايدا في السنوات الأخيرة.

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تعداد مرحلة الشباب

ووفقاً لبيانات التقرير فإن الفئات العمرية الأقل من 15 سنة سجلت خلال عام ارتفاعا عدديا بـ 166,530 نسمة ليصل عددهم بمنتصف العام 2020 إلى 8,556,493 نسمة مقابل 8,389,963 نسمة في منتصف العام 2019، وهو ما يشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد أيضا المزيد من السكان الذين سيدخلون مرحلة الشباب.

أما الفئات العمرية ما بين 15 عاما وحتى 34 عاماً، والتي يمكن أن تمثل في الغالب جيل الشباب في أي مجتمع، فشهدت خلال عام فقط زيادة بمقدار 255,501 نسمه، ليصل عددها إلى 11,823,262 نسمة بمنتصف العام 2020 يشكلون نحو 38% من سكان السعودية، حيث بلغ عددهم بمنتصف العام 2019 11,567,761 نسمة.

الفئات ما بعد سن 40 عاماً

وتوضح بيانات التقرير أن الفئات العمرية ما بين 40 عاماً وحتى 59 عاماً بلغ عددهم 8,905,708 نسمة يشكلون 25.4% من إجمالي السكان، حيث ارتفع عددهم من 8,674,934 نسمة في منتصف العام 2019 بزيادة عددية 230,774 نسمة.

أما الفئات العمرية من 60 عاما وفوق فبلغ عددهم 1,919,322 نسمة يشكلون 5.5% فقط من إجمالي سكان المملكة على الرغم من ارتفاعهم من 1,878,280 نسمة منتصف العام 2019 بارتفاع 40,042 نسمة.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف في المقام الأول العمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي في السنوات المقبلة من خلال الخطط والبرامج التي تم إطلاقها في كافة القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كافة المنتجات والخدمات.