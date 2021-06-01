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بتوجيهات من ولي العهد..نقل سعودي طالته كورونا من الأردن

إخلاء طبي لمواطن سعودي

بتوجيهات من ولي العهد..نقل سعودي طالته كورونا من الأردن

طائرات الإخلاء الطبي الجوي كانت نقلت أكثر من 75 حالة مصابة

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الرياض - العربية.نت

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قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودي بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا من المملكة الأردنية إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة.

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وأشارت المعلومات إلى أن المواطن كان يعاني من مضاعفات إصابته بالفيروس، وتطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.

بتعليمات من الأمير محمد بن سلمان

فيما جاء قرار النقل إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي كانت نقلت أكثر من 75 حالة مصابة بفيروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

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