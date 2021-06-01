"عروس المصائف" وجهةُ السعوديين في الصيف.. تعرفوا إليها

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام في السعودية، إلا أن مدينة الطائف غرب المملكة تنفرد بأجوائها المميزة، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة الجاذبة، ما جعلها مدينة يشد إليها الرحال منذ القدم.

ويتوجه المصطافون كل عام خلال العطلة الصيفية الممتدة لأربعة أشهر إلى مدينة الطائف، حيث تعتبر الوجهة المفضلة للسعوديين بسبب الطقس المعتدل نسبياً.

مادة اعلانية

المواقع السياحية

وتشتهر الطائف بعدد من الأماكن السياحية والمواقع التاريخية، حيث تعددت المسميات التي أطلقت عليها مثل "عروس المصائف" و"الطائف المأنوس" وذلك من الأنس والسرور وغيرها من الألقاب.

فقد أكد أحمد الجعيد، وهو مهتم بتاريخ الطائف، لـ "العربية.نت" أن المدينة اشتهرت بروعة أجوائها وبشكل خاص في فصل الصيف، حتى أصبحت مقصداً للسياح والزوار سواء من داخل السعودية أو حتى خارجها.

كما أضاف أن المدينة اختيرت عاصمة صيفية في عهد الملك الراحل فيصل، بالإضافة إلى انتقال بعض القطاعات الحكومية إليها لمدة ثلاثة أشهر من كل عام.

الوجهة الأولى

وأوضح الجعيد أن الطائف أصبحت الوجهة الأولى لأهالي مكة المكرمة، لقربها منهم جغرافياً حيث يقضون فيها الإجازة الصيفية كاملة بما يصل لأربعة أشهر.

ويتنقل المصطافون بين مرتفعات الشفا والهدا ودكة الحلواني والجبل الأخضر ومنتزهات الردف وسيسد، كما يشاركون في قطاف فاكهتها المميزة مثل المشمش والتين والعنب والرمان.

كما ختم قائلاً إن الطائف جذبت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لجمال الأجواء الساحرة ولموقعها المتميز وعلوها عن سطح البحر بنحو ألفي متر.