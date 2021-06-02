استدرج طفله ونحره.. تنفيذ "حد الغيلة" في سعودي بجازان

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً، مساء الثلاثاء، حول تنفيذ حكم القتل "حد الغيلة"، في المواطن السعودي محمد بن عبدالله بن حمد سويدي 40 عاماً؛ لإقدامه على قتل ابنه عبدالله البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه طعنات عدة، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت "تم القبض على الجاني وتوجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية بعد عملية التحقيق معلنة صدور صك بحقه يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة..".

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كما تابعت: "تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني في إصلاحية سجن جازان". وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني، أمس الثلاثاء.

يذكر أن قتل الغيلة هو قتل بنوع من الخديعة، يخادع فيه القاتل المقتول حتى يستأمنه المقتول ثم بعد ذلك يأخذه في مكان لا يراه أحد لقتله، وحكم الغيلة يقتل حداً ولا ينظر فيه إلى إذن أولياء المقتول من عدمه.

حاول استدراج ابنته أيضاً

إلى ذلك، كشفت مصادر نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن الأب الجاني حاول قبل إقدامه على قَتل طفله أن يستأذن لابنته التي تدرس بإحدى مدارس منطقة جازان، إلا أن مديرة المدرسة رفضت طلبه ومنعته من أخذ ابنته، لينتقل بعدها إلى مدرسة ابنه عبدالله، حيث خرج معه لينفذ جريمته الدامية، وذلك بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي انفصلت عنه.

يشار إلى أن الأب كان قد قتل عمه دهساً قبل 18 عاماً واعترف لاحقًا بجريمته وخرج بتنازل.