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ربط إلكتروني بين النيابة العامة ولجان المنازعات المصرفية

النيابة العامة السعودية

ربط إلكتروني بين النيابة العامة ولجان المنازعات المصرفية

المنصة تهدف إلى تسريع إجراءات الترافع، تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة

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العربية.نت - مريم الجابر

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دشنت النيابة العامة في السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين، وتتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

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كما تتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الادعاء العام بالنيابة العامة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني: إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي، فالربط الإلكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، سيسهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان، تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة، في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.

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