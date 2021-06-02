.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه

خالد عبدالرحمن

خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه

المنصة ستبث حفلات مباشرة وألبومات حصرية وصوراً نادرة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة جديدة تحاكي التطور التقني، قرر الفنان السعودي خالد عبدالرحمن إطلاق منصة إعلامية تتضمن جميع أعماله الفنية، والتي سيتم تدشينها قريباً.

وتضم المنصة العديد من أعماله ومشاركاته بالصوت والصورة، سواء الأعمال القديمة أو الجديدة باستثناء الأعمال التي تملكها شركات إنتاج أخرى.

خالد عبدالرحمن لأول مرة بطلاً لعمل درامي.. وهذه تفاصيله السعودية خالد عبدالرحمن لأول مرة بطلاً لعمل درامي.. وهذه تفاصيله

حفلات مباشرة

وقال الفنان السعودي إن 12 حفلة غنائية ستبث مباشرة عبر المنصة لمدة عام، بالإضافة إلى طرح ألبومه الجديد تحت مسمى "خالديات" حصرياً عبر المنصة.

كما سيتم بث جلسات غنائية، بالإضافة إلى بث مباشر لرحلاته الداخلية والخارجية.

وبيّن أن هناك إذاعة في المنصة الإعلامية، سيتم من خلالها بث أغانيه الجديدة والقديمة على مدار الساعة.

كذلك، تتضمن المنصة العديد من الأغاني الحصرية والصور النادرة والذكريات القديمة للجلسات.

الفنان خالد عبدالرحمن
الفنان خالد عبدالرحمن

شاعر وملحن

يذكر أن الفنان خالد عبدالرحمن بدأ اهتمامه بالتلحين نهاية عام 1985، بعدما اشترى آلة العود وبدأ في تعليم نفسه ذاتياً حتى أتقن العزف.

كما قام بإنتاج أول ألبوم له بعنوان "صارحيني"، ويتميز بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد لكونه شاعراً.

ويعتبر خالد عبدالرحمن فناناً شاملاً يقيم بعض الأمسيات الشعرية ويعشق الرحلات البرية والصيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. مصرية تروي كيف تسلل الفطر لجسد زوجها أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. مصرية تروي كيف تسلل الفطر لجسد زوجها
كيف تعزز مناعة طفلك أثناء الجائحة؟ كيف تعزز مناعة طفلك أثناء الجائحة؟
الأكثر قراءة
استدرج طفله ونحره.. تنفيذ استدرج طفله ونحره.. تنفيذ "حد الغيلة" في سعودي بجازان
تخرجتا في الجامعة بيوم واحد.. قصة أم سعودية وابنتها تخرجتا في الجامعة بيوم واحد.. قصة أم سعودية وابنتها
البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي
خارجية ألمانيا: نستعد لفتح مكتب وقود الهيدروجين بالرياض خارجية ألمانيا: نستعد لفتح مكتب وقود الهيدروجين بالرياض
وزير خارجية السعودية: زيارة ولي عهد الكويت للمملكة تؤكد أهمية العلاقات وزير خارجية السعودية: زيارة ولي عهد الكويت للمملكة تؤكد أهمية العلاقات
خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه خالد عبدالرحمن يطلق منصة إعلامية.. وهذا ما تتضمنه
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد