رحيل ملحن "خلاص من حبكم".. وفاة عبدالله السلوم

توفي الموسيقي والملحن السعودي عبدالله السلوم الشهير باسم "أو وحيد"، أمس الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

يذكر أن السلوم أسس أول فرقة موسيقية في نجد، وله العديد من الإسهامات الثقافية والفنية. كما قدم عدة ألحان شعبية لأغان شهيرة من بينها "خلاص من حبكم، و‫عشرة سنين‬، والأرض أرض الله‬، ويا حسرتي"‬، وغيرها.

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إلى ذلك نعاه عدد كبير من الوسط الغنائي والموسيقي والإعلامي. وكتب محمد الخميسي في تغريدته: ‏"فقدنا اليوم القامة الإعلامية الكبيرة ‎#فهد_الشايع، والقامة الفنية الكبيرة الملحن ‎#عبدالله_السلوم رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، في ‎#برنامج_وينك وثقنا بعضاً من سيرتهم وكفاحهم في الحياة وخدمة مجتمعهم ووطنهم".

كما نشر الإعلامي عبد الرحمن الناصر تغريدة عبر وسم#عبد الله_السلوم قائلاً: "‏الموسيقى التصويرية في مسلسل ‎#العاصوف عن أغنية ‎#خلاص_من_حبكم، للملحن ‎#عبدالله_السلوم، غناء الراحل ‎#فهد_بن_سعيد، كلمات ‎#محمد_الجنوبي هؤلاء ما زالوا باقين في ذاكرتنا، مهما ضيع البعض ونسف تاريخهم الفن السعودي تحت اسم ‎#فلكلور".