.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رحيل ملحن "خلاص من حبكم".. وفاة عبدالله السلوم

عبدالله السلوم

رحيل ملحن "خلاص من حبكم".. وفاة عبدالله السلوم

أسس أول فرقة موسيقية في نجد وله العديد من الإسهامات الثقافية والفنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

توفي الموسيقي والملحن السعودي عبدالله السلوم الشهير باسم "أو وحيد"، أمس الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

يذكر أن السلوم أسس أول فرقة موسيقية في نجد، وله العديد من الإسهامات الثقافية والفنية. كما قدم عدة ألحان شعبية لأغان شهيرة من بينها "خلاص من حبكم، و‫عشرة سنين‬، والأرض أرض الله‬، ويا حسرتي"‬، وغيرها.

استدرج طفله ونحره.. تنفيذ "حد الغيلة" في سعودي بجازان السعودية استدرج طفله ونحره.. تنفيذ "حد الغيلة" في سعودي بجازان

إلى ذلك نعاه عدد كبير من الوسط الغنائي والموسيقي والإعلامي. وكتب محمد الخميسي في تغريدته: ‏"فقدنا اليوم القامة الإعلامية الكبيرة ‎#فهد_الشايع، والقامة الفنية الكبيرة الملحن ‎#عبدالله_السلوم رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، في ‎#برنامج_وينك وثقنا بعضاً من سيرتهم وكفاحهم في الحياة وخدمة مجتمعهم ووطنهم".

كما نشر الإعلامي عبد الرحمن الناصر تغريدة عبر وسم#عبد الله_السلوم قائلاً: "‏الموسيقى التصويرية في مسلسل ‎#العاصوف عن أغنية ‎#خلاص_من_حبكم، للملحن ‎#عبدالله_السلوم، غناء الراحل ‎#فهد_بن_سعيد، كلمات ‎#محمد_الجنوبي هؤلاء ما زالوا باقين في ذاكرتنا، مهما ضيع البعض ونسف تاريخهم الفن السعودي تحت اسم ‎#فلكلور".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف
الأكثر قراءة
سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة.. وهذه الفئة الأعلى سكان السعودية يتخطون الـ 35 مليون نسمة.. وهذه الفئة الأعلى
وفاة الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض وفاة الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض
توفي بالمستشفى.. طفل الأحساء قضى تحت أنياب 15 كلباً توفي بالمستشفى.. طفل الأحساء قضى تحت أنياب 15 كلباً
التجارة السعودية تعاقب المشاركين بحفل التجارة السعودية تعاقب المشاركين بحفل "مشاهير سناب شات"
وليا عهد السعودية والكويت يبحثان وضع المنطقة وتعزيز الأمن وليا عهد السعودية والكويت يبحثان وضع المنطقة وتعزيز الأمن
إعلاميون ينعون فهد الشايع.. إعلاميون ينعون فهد الشايع.. "كان من أكثر الناس خُلقاً"
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد