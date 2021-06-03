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البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي

أوستن: السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

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إلى ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن أوستن والأمير محمد بن سلمان بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي الوقت الذي أشاد أوستن بنجاحات المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، ناقش مع الأمير محمد بن سلمان الجهود الثنائية الأميركية - السعودية لتعزيز دفاعات المملكة وقدراتها العسكرية. وفق بيان البنتاغون.

وأكد أن السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة في الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس.

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