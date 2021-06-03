السفارة الأميركية في السعودية تعلن عن الصورة الفائزة بمسابقتها

أعلنت السفارة الأميركية في السعودية عن الفائز في مسابقة جمال السعودية، وهو المصور محمد الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر" حيث تكتب: "والآن حان وقت الإعلان عن اسم الفائز بمسابقة ‎#جمال_السعودية حصلت الصورة (A)، بعدسة المبدع ‎@mohamed_5575، على أكبر عدد من الأصوات، تهانينا لمحمد وشكرا لجميع المشاركين على مساعدتنا في إظهار مدى جمال المملكة العربية السعودية.

من جهته، أوضح المصور الضوئي محمد الشريف لـ"العربية.نت"، أن قصة المسابقة بدأت عندما قامت السفارة الأميركية في بداية عام 2021 م بنشر تغريدة أعلنت رغبتها في اختيار صور لمعالم المملكة، لتكون صورة لها في حساباتها الرسمية، حينها شاركت بأربعة صور في المرحلة الأولى، بعد ذلك تم ترشيح صورة واحدة، وهي صورة لمشروع البحر الأحمر الواقع بين الوجه وأملج، لأني أحببتُ ظهور جمال البحر في هذه المنطقة الواعدة، وكم أنا أشعر بالسعادة بفوزي بهذه الصورة".

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وكان الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض قد نشر الصور الأربع التي تم اختيارها من مشاركات السعوديين للتصويت عليها، واختيار إحداها كصورة لغلاف حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على "تويتر": مرفقا 4 صور: شكراً لكم ولإبداعاتكم، لقد حان وقت التصويت، الرجاء التصويت لأفضل صورة تُظهر #جمال_السعودية لتكون صورة غلاف لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهد العالم #جمال_السعودية.