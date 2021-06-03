اليوم.. تبدأ عودة الحفلات الغنائية في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عودة حفلات الرياض الغنائية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والعرب، وتنطلق أولى الحفلات اليوم الخميس، بمشاركة الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، فيما تقام الحفلة الثانية الجمعة المقبل في الرياض، ويحييها الفنان محمد عبده.

وأكدت الهيئة أن دخول هذه الحفلات التي تنظمها روتانا، سيكون مقتصرًا على "المحصّنين" مع ضرورة وجود "توكلنا"، كما تم تخصيص تطبيق "فن بوكس" للأشخاص الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من أخذ اللقاح، إذ من خلاله سيتمكنون من متابعة الحفلة ببث مباشر، رافعين شعار "معانا ما يفوتك فن".

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وأعلن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، عن عودة الفعاليات وفق البروتوكولات التي وضعتها "الترفيه" في دليل خاص بذلك، ودعت منظمي الفعاليات والزوار للالتزام بالتعليمات بما يضمن سلامة الجميع، وألا تزيد نسبة الحضور عن 40% في الفعاليات المفتوحة، وللعوائل الجلوس سويًا مع تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الحضور بمسافة متر على الأقل.

وشوقت الفنانة أصالة الجمهور لحفلها الجديد اليوم في الرياض، ونشرت عدة فيديوهات من بروفات الحفل وكواليسه وأظهرت استعداداتها الخاصة للحفل واختيار الأغاني التي ستقدمها في الحفل، وظهرت في قمة حماسها في البروفة لعودتها للحفلات في الرياض بعد فترة توقف، وكشفت أصالة عن لوك جديد ستظهر به في الحفل، والذي لفت انتباه الجمهور بسبب التغيير الذي طرأ بها والإطلالة الشبابية التي ظهرت بها في الكواليس.

وتأتي الحفلات الجديدة بعد انتظار طويل من قبل الجمهور العودة للحفلات الغنائية، ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وطمأن الفنان محمد عبده الجمهور قبل ساعات من الحفل، وأكد المقربون منه تركيزه على الحفل واستعداداته بعد الشائعات التي طالت حالته الصحية أمس، والتي جعلته يتصدر موقع تويتر بسبب قلق الجمهور عليه.