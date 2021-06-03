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بسبب "كورونا" إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

مبادرة مبادرة سعودية لاستقبال إندونيسيا

بسبب "كورونا" إندونيسيا تلغي جميع رحلات الحج لهذا العام

إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

وكانت السعودية أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري "وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية"، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن السعودية "تضع صحة وسلامة الإنسان أولا"، وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

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