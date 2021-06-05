طفل سعودي يتسلق أعلى قمة في الوطن العربي بالمغرب

استطاع طفل سعودي يبلغ من العمر 11 عاماً، تسلق قمة جبال الأطلس "جبل توبقال" في المغرب، والذي تُعد أعلى قمه في الوطن العربية، وترتفع بحوالي 4167 متراً فوق سطح البحر، مستغرقاً 5 أيام للوصول إلى القمة عبر مراحل، ليكون بذلك أصغر الأطفال السعوديين الذين استطاعوا تسلق هذه القمة.

الطفل السعودي "رتال المطوع" عشق رياضة تسلق الجبال والذي تعلمها من والده، ليقوم دائماً وخلال رحلاته بنشر صوره وتوثيقها عبر حساباته، في حين تحدث والده "عبدالعزيز" إلى "العربية.نت"، بأن ابنه "رتال" تمكن من صعود هذه القمه قبل انتشار مرض كورونا، في حين بدأ "رتال" ممارسة رياضة التسلق منذ عمر 8 سنوات.

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بدايات وتحدٍ

يقول والده: "تسلق معي ابني العديد من المرتفعات في السعودية، واستطاع الوصول إلى أعلى قمة في السعودية وهي عقبة القرون، وأعلى قمة في نجد وهي جبل الصبخاء، إضافة إلى حبه للرحلات وتسلق الجبال، فهو لاعب كاراتيه ومحبا للمغامرة".

وتابع والده في سرد بدايات ابنه رتال، يقول: "لاحظتُ شغف ابني بالتسلق وصعود الجبال، وقررتُ مساعدته على تحقيق أحلامه في تسجيل نقاط تسلق، فهو محب للهاي كنج، كما شاركني في صعود جبال في المغرب العربي بدون مساعدة، لاسيما وأن صعود الجبال يحتاج الى تكنيك خاص، وهذا ما قمت بتعليمه لابني رتال".

مهارات صعود الجبال

وأشار عبدالعزيز والد رتال: "أعمل على اختيار خط السير، فالتسلق رياضة ذهنية تبدأ بقراءة المسار وتحليله ومعرفة العوائق به، وتحديد مستوى القبضات وحركات الجسد، ومن ثم تبدأ مرحلة حل مشكلة التسلق ومعرفة أساليبه في المسار، وهي رياضة محببة لعدد كبير من الرجال والنساء على اختلاف أعمارهم للحصول على جسم سليم، والتمتع بالمناظر الخلابة والهواء النقي".

وأضاف: "يواجه هواة هذه الرياضة تضاريس صخرية متنوعة، يرون فيها تحدياً يزيدهم إصراراً على استمرار اعتلائهم أعالي القمم، والتنقل بين مسارات كثيرة لاعتلاء الجبال الصخرية، التي تتباين في طولها وصعوبتها".

وعن الأدوات اللازمة للمتسلقين، قال: "عبارة عن حذاء التسلق، وحزام الأمان والحبل، وأداة الإنزال ضرورات لا غنى عنها، إضافة إلى الحرص على اصطحاب الأطعمة والمشروبات، فهذه الرياضة تهذب النفس وتعلم الطفل الصبر والعمل على تحمل المسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرار، وغيرها من الصفات التي تعمل على الحماس وزيادة الثقة بالنفس وبناء الشخصية".