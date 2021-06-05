وفاة شخص إثر حادث اصطدام في قطار الحرمين

أفادت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات "مشغل قطار الحرمين السريع"، السبت، أنه عند حوالي الساعة 9:05 من صباح هذا اليوم، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد 4 كلم من محطة مكة المكرمة، حيث أدت هذه الحادثة إلى وفاته وباشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.

وأكدت الشركة على الجميع بأهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه لضمان سلامة الجميع، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، واعتذرت الشركة لكافة عملائها عن تأخر بعض رحلاتها صباح اليوم، مؤكدة على عودة جميع رحلاتها المجدولة حسب المواعيد.

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يُذكر أن قطار الحرمين السريع تم تدشينه في محرم 1440هجرية كأحد أسرع 10 قطارات، ويختصر القطار التنقلات إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويضم 35 قطاراً و5 محطات في مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبد العزيز جدة – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية رابغ – المدينة المنورة مرتبطة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم.

ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، منها 4 عربات للأعمال، و8 عربات للاقتصادي، و1 عربة طعام، وتبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدا، وتصل سرعته 300 كم/س حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريباً.

وقد عرفت الجزيرة العربية القطار للمرة الأولى مع إنشاء قطار الحجاز الذي ربط بين دمشق والمدينة المنورة قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنه عمل لفترة وجيزة تعرض بعدها للتدمير خلال تلك الحرب، ثم جاء إنشاء افتتاح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أول مشروع للنقل السككي بين الدمام والرياض على امتداد 569 كيلومترا، ومؤخراً خط قطار سار الرابط بين الرياض ومدن شمال المملكة ثم مشروع قطار الحرمين السريع لتشكل جميعها نقلة كبيرة في مسيرة النقل العام بالقطارات في السعودية.