.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأول من نوعه بالسعودية.. تنظيم المعرض البيئي "ثرى"

معرض ثري 1

الأول من نوعه بالسعودية.. تنظيم المعرض البيئي "ثرى"

يقدم إرشادات تعليمية، ومقترحات سهلة التنفيذ تساعد الزوّار على تطبيق حلول تساهم في الحفاظ على كوكب الأرض

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينظّم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهراء، بالتعاون مع "أركاديا إيرث"، الرائدة في مجال التنمية البيئية، المعرض التفاعلي البيئي "ثرى"، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا العالمية والتحديات البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الأعمال الفنية لأبرز الفنانين من حول العالم، وذلك باستخدام أبرز التقنيات الحديثة والتفاعلية مع الزوّار. وقد افتتح المعرض في مايو 2021م، وسيستمر حتى شهر سبتمبر 2021م.

السعودية الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي من بين 180 دولة السعودية السعودية الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي من بين 180 دولة

ويقدم المعرض تجربة فريدة توضح للزوّار المشاكل البيئية لكوكب الأرض، وذلك من خلال مجموعة من التراكيب الفنية التفاعلية، وشاشات متعددة تصور المستقبل باستخدام تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، ويمتد المعرض على مساحة 15 ألف مربع تحتوي على 7 غرف متنوعة تسلط الضوء على التحديات البيئية المختلفة، تم صُنعها وتركيبها بواسطة مواد معاد تدويرها، وعناصر قابلة لإعادة الاستخدام.

معرض ثري
معرض ثري

التجول في قلب الطبيعة

كما صمّم الفنان الشهير بمنحوتاته المميزة، دانيل بوبر، مجسمًا ضخمًا لذراعين؛ يمثّل من خلالها استعارة يُدعى فيها الزوّار للتجول في قلب الطبيعة، كما ترمز الأيدي إلى لفتة ترحيبية، ويوفر النفق مقدمة إلى معرض "ثرى" وبوابة نحو للمعرفة، بينما صمّمت الفنانة البصرية الشهيرة "باسيا غوزينسكا" تركيبًا فنيًا مستوحى من قصة كهف أفلاطون أطلقت عليه اسم "كهف الألوان"، تم بناؤه باستخدام المواد التي وجدتها على الشواطئ، والنفايات التي يتم التخلص منها على جانب الطرق، والمرافق العامة، وسلال إعادة التدوير من الأكياس البلاستيكية التي يتم إيجادها في الأماكن الصناعية وغيرها من الأدوات القابلة لإعادة التدوير، والتي تم تثبيتها بواسطة شبكات الصيد، إذ يدعونا كهف قوس قزح لإعادة النظر في علاقتنا بسلة النفايات ومدى أهميتها في البيئة.

جانب من برامج المغرض
جانب من برامج المغرض

الذكاء والفن

ويوفر المعرض تجارب حية متعددة الحواس تشعل الروح البشرية بالتقنية والتصميم والموسيقى ورواية القصص، والتي تقدمها مؤسسة "متا"؛ لتجمع بين الذكاء والحرفية والفن مع التقنيات الغامرة في تركيب واحة الأكسجين الذي يستعرض قصة تكوين الأكسجين على كوكب الأرض، إلى جانب التطرق لأهمية غابات المانغروف، وأكثر النظم البيئية المهددة في العالم، مثل ندرة المياه، والاستهلاك المفرط للبلاستيك، والشعب المرجانية والتنوع البيئي من حولنا.

ولمزيد من المعلومات عن معرض "ثرى" والبرامج التي يقدمها مركز "إثراء"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ithra.com

محاكاة للطبيعة
محاكاة للطبيعة

التوعية البيئية

الجدير بالذكر أن (إثراء) يحرص على تقديم برامج ومبادرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوعية البيئية، والتنمية المستدامة في مختلف أقسام المركز، كما أن مبنى "إثراء" نفسه شيد بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية والمقاييس المعروفة “LEED” المعتمدة بالدرجة الذهبية، والتي تمثل الترخيص المعترف به دوليًا للاستدامة البيئية، إذ حرص المركز في بنائه على خفض استهلاك الماء من خلال استخدام تقنيات تدفئة وتبريد متقدمة. كما تسمى إستراتيجية اختيار النباتات، وطرق ري النباتات في المركز بـ "Xeriscaping"، وهي تقنية بستنة مبتكرة تعتمد على خفض الحاجة للماء من خلال اختيار النباتات التي تستهلك كميات قليلة من المياه، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي أطلقت العديد من المبادرات والبرامج؛ لتعزيز مفهوم الاستدامة، وتحقيق أهداف حماية البيئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
بفعاليات قريبة.. جدة تحتضن أكبر قبة في العالم بفعاليات قريبة.. جدة تحتضن أكبر قبة في العالم
الصحة السعودية تحذر: الخلايا الجذعية إجراء طبي خطير الصحة السعودية تحذر: الخلايا الجذعية إجراء طبي خطير
التمرين الجوي المشترك التمرين الجوي المشترك "طويق 2" ينطلق من السعودية
مشاجرة نسائية وشد شعر بالرياض.. الشرطة تضبط فتاتين وشاباً مشاجرة نسائية وشد شعر بالرياض.. الشرطة تضبط فتاتين وشاباً
وزارة الحج والعمرة: 20 مليون مستفيد من تطبيق وزارة الحج والعمرة: 20 مليون مستفيد من تطبيق "اعتمرنا"
محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات المنطقة محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات المنطقة
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد