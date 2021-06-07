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الشرطة السعودية تقبض على رجل هاجم عناصر أمن أثناء عملهم

الدمام
من الواقعة

الشرطة السعودية تقبض على رجل هاجم عناصر أمن أثناء عملهم

تطبيق "توكلنا" هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات السعودية القبض على شاب اعتدى على عناصر أمن وحراسة في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام شرق المملكة، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح.

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فقد تداول شهود على الواقعة فيديو يظهر ما حدث، وقالوا إن الشاب هاجم عناصر حراسة المركز التجاري بعد ما طلبوا من سيدة وابنتها إبراز تطبيق "توكلنا" على هاتفيهما ما تسبب بإصابة 3 حراس ببعض الجروح.

سلاح أبيض

فيما أكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية إصابة شخص من أصحاب السوابق، والقبض عليه بعدما تهجّم بسلاح أبيض على رجال أمن أثناء عملهم، فيما تم نقل الفاعل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، موضحاً أن حالته مستقرة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الجدير ذكره أن تطبيق "توكلنا" هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالذهاب والتنقل من دونه، مع ضرورة إبرازة عند الطلب.

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