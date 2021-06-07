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محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات المنطقة

محمد بن سلمان وراب

محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات المنطقة

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نيوم - واس

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، في مكتبه بنيوم، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.

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