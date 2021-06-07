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مشاجرة نسائية وشد شعر بالرياض.. الشرطة تضبط فتاتين وشاباً

الأمن العام السعودية الشرطة

مشاجرة نسائية وشد شعر بالرياض.. الشرطة تضبط فتاتين وشاباً

ضُبط 13 شخصاً لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء وجودهم في موقع المشاجرة

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دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغا عن مشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض، وجرى ضبط أطرافها، وهم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر.

وضُبط 13 شخصا لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء وجودهم في موقع المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة جميع أطراف القضية إلى النيابة العامة.

وكان فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، يظهر فتاتين تتشاجران، وتقوم إحدهما بشد شعر أخرى وجرها على الأرض، ليعلو الصراخ وسط تجمع عدد من الحاضرين في مركز تجاري بالعاصمة السعودية.

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