10 روبوتات تتجول في المسجد الحرام.. وهذا هو السبب

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توفير 10 روبوتات للتعقيم داخل المسجد الحرام، حيث تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، بدعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، وتعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي، وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

براءة اختراع

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.

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كما كشف أنها تمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من "5-8" ساعات من دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز "23.8" لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر.

ومن المميزات أيضاً، زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة.