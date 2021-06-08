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خالد بن سلمان: بحثت مع وزير خارجية بريطانيا التهديدات المشتركة

نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية البريطاني
نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية البريطاني

خالد بن سلمان: بحثت مع وزير خارجية بريطانيا التهديدات المشتركة

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دبي - العربية.نت

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التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء الاثنين، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وقال خالد بن سلمان خلال تغريدة في تويتر "بحتث مع وزير الخارجية البريطاني الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، ورؤية بلدينا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وجهود إحلال السلام في اليمن على ضوء المبادرة السعودية".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، بحث في مكتبه بنيوم، الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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