سعودي يحتفظ بقطعة تراثية عمرها 300 عام

احتفظ هاوٍ سعودي في جمع المقتنيات التراثية في "المندق" جنوب غربي السعودية، بصحن خشبي للطعام، يعود تاريخه لنحو 300 عام، والتي تأتي ضمن حزمة واسعة من القطع التي جمعها على مدار 29 عاما، حتى أنشأ متحفاً يحوي أكثر من 1000 قطعة تراثية.

سالم الزهراني صاحب متحف الديرة، تحدث إلى "العربية.نت" قائلا: "منذ 29 عاماً وأنا أقوم بالبحث عن القطع التراثية النادرة وتجميعها، بسبب اهتمامي بالمحافظة على القطع التراثية، حتى استطعت تأسيس متحف خاص عام 1426هجرية".

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أهداف المتحف

وأضاف: "يهدف المتحف إلى حفظ التراث وتعريف الأجيال على ما كان يقتنيه الآباء والأجداد، وسبل العيش في الماضي، بالإضافة إلى الاطلاع على الحضارات الغابرة والعتيقة، واتخاذه وسيلة للتزود بالعلم والثقافة والمعرفة المباشرة من خلال المشاهدة، فالمتاحف تحتوي على معلومات تاريخية وحضارية تساعد الزوار والباحثين على فهم تاريخ وثقافة وتقاليد وحياة الشعوب، وربط الحاضر بالماضي".

وتابع: "يضم متحفي الخاص عدة أقسام، منها أدوات الضيافة وأدوات السقاية والأدوات الزراعية، إضافة إلى قسم البذور والحبوب والخزفيات والفضة والزينة والسلاح أنواعه".

أقدم قطعة

وقال الزهراني: "يعود تاريخ أقدم قطعة في المتحف لأكثر من 300 عام، وتتمثل هذه القطعة في صحن خشبي للطعام ورثته من آبائي وأجدادي، كما أن المتحف يشتمل على مجلس ضيافة تراثي وشلالات مائية ومدرجات زراعية ومزرعة أشجار الفاكهة، وشارك المتحف في 17 معرضا داخل السعودية".

وختم حديثه: "المتاحف التاريخية تشكل هدفاً رئيسيا لهواية البحث والتدوين عن التراث، ولا شك أن وجود هيئة السياحة يعتبر دعماً للمهتمين بالتراث، باعتباره أحد عناصر الجذب السياحي في السعودية".