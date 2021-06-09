الداخلية : تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن بجدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن في جدة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، جاء فيه أن وليد سامي الزهيري (مصري الجنسية) أقدم بتاريخ 26 / 3 / 1442هـ، وبدافع إرهابي ضالٍ، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.

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وأوضح البيان أن الجاني استغل وجود القحطاني بمفرده داخل المصلى "فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات مما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار".

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وضبط أداة الجريمة. وأسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته وبانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقد وُجّه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة "واعتناقه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود". وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه. ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بقتله بحد الحرابة. وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل بحد الحرابة بالزهيري اليوم الأربعاء بمحافظة جدة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم"، محذرة في الوقت ذاته "كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".