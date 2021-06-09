الدكتور الربيعة يدشن مركز لقاحات كورونا جديداً في "جدة"

دشن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الأربعاء، بجدة مركز لقاح كورونا بالصالة الرياضية، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي وعدد من القيادات الصحية، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي تدشين المركز نظراً لازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح، وزيادة الإقبال على التسجيل في تطبيق "صحتي"، وذلك لتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح يومياً، و بالتالي تسهيل حصول المواطن والمقيم على اللقاح بكل سهولة.

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وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويسيرة، حيث يضم المركز 60 عيادة، وتصل الطاقة الاستيعابية المتوقعة إلى 15,000 ألف مستفيد يومياً، وتعمل بالمركز نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

تفقد المرافق الصحية

وعلى صعيد متصل، تفقد وزير الصحة السعودي، صباح اليوم، مستشفى شرق جدة العام، يرافقه مدير صحة جدة والقيادات بصحة جدة، واطمأن الوزير على سير العمل بالمستشفى، الذي يعد من أكبر المستشفيات بالمحافظة، والخدمات المقدمة، حيث زار قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي، إلى جانب مركز الرعاية التنفسية، واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تُقدم للمرضى والجهود التي تُبذل لخدمتهم، كما قام أيضاً بزيارة الهيئة الطبية العامة واطلع على سير العمل بها، بالإضافة إلى مركز لقاح كورونا بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.