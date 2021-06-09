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السعودية.. سيجارة تتسبب في حريق محطة وقود في "عنيزة"

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حريق داخل محطة بنزين في منطقة القصيم

السعودية.. سيجارة تتسبب في حريق محطة وقود في "عنيزة"

متحدث الدفاع المدني بالقصيم يشدد على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود

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  الرياض – العربية.نت 

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نشب حريق داخل محطة بنزين في منطقة القصيم، وراجت مشاهد الحريق عبر منصات التواصل، إثر فيديو وثقته كاميرا المحطة، والتي أظهرت سقوط سيجارة من صاحب المركبة، والتي كانت سبب في اندلاع الحريق.

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وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وشدد المتحدث الإعلامي على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

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