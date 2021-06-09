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إنطلاق مناورات "مخالب الصقر 4 " بين القوات السعودية والأميركية 

مخالب الصقر 4
من مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية

إنطلاق مناورات "مخالب الصقر 4 " بين القوات السعودية والأميركية

يهدف التمرين لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية

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دبي _ العربية.نت

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انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

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ويهدف التمرين، وفق ما أودته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

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إنطلاق مناورات إنطلاق مناورات "مخالب الصقر 4 " بين القوات السعودية والأميركية 
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