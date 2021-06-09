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السعودية.. توزيع مليون نسخة من المصحف على 413 جمعية

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

السعودية.. توزيع مليون نسخة من المصحف على 413 جمعية

نسخ المصاحف التي تم توزيعها مختلفة الأحجام وفيها ترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من عشر لغات عالمية

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الرياض - العربية.نت

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بتوزيع مليون نسخة من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من عشر لغات عالمية إلى 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناطق المملكة دعماً لأنشطتها وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده، على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايتهما ورعايتهما بمراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ودعم مناشطها وأعمالها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال.

دعم مناشط الدعوة

وأبان أن هذا الدعم يجسد حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله لمراكز الدعوة بالداخل ليكون معيناً لهم في دعم مناشطهم وبرامجهم الدعوية المتنوعة، ويأتي منها تعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، منوهاً بما تحظى به جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم مستمر للقيام بمهامها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤوليتها لنشر الوسطية والاعتدال القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.

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