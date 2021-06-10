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متأثراً بكورونا.. رحيل الملحن السعودي طلال باغر

الملحن طلال باغر

متأثراً بكورونا.. رحيل الملحن السعودي طلال باغر

الراحل توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 65 عاماً

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العربية.نت - مريم الجابر - حامد القرشي

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متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، رحل اليوم الخميس، الموسيقي والملحن السعودي طلال باغر عن عمر ناهز 65 عاماً.

ونعى الراحل العديد من الفنانين والموسيقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صوراً تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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من جانبه، كتب نجل الراحل، ريان عبر حسابه في "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى أنعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) اشوفك في الجنة يا ابويا".

كما أوضح، أن والده قضى أكثر من 14 يوماً في قسم العزل بالعناية المركزة، تحت التخدير لعلاج الالتهابات الناتجة عن كورونا.

وفي اليوم الذي سبق وفاة باغر، رئيس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية للثقافة والفنون بجدة، قال ابنه إن حالة والده وصلت للمرحلة الحرجة، مطالباً الجمهور بالدعاء له. وكتب ريان، في تغريدة سابقة قبل وفاة والده، قائلاً: "حالة الوالد جداً حرجة أسأل الله أن يلطف به وأعتذر عن الرد على أي رسالة أو اتصال".

تدهور حالته الصحية

وكان باغر أعلن سابقا عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك رغم تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد واتخاذه جميع الاحترازات الوقائية.

ونقل إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، قبل أن يعلن لاحقاً أنه عاد مجدداً إلى بيته بخير وعافية، مؤكداً أن اللقاح ساهم في تخفيف أعراض الإصابة.

لكن حالته انتكست فيما بعد، فعاد مرة أخرى إلى المستشفى، وساءت حالته الصحية، فوضع على جهاز "تنفس اصطناعي" إلى حين وفاته.

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