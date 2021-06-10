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رياح الصيف تلوح في السعودية.. ومدينة يلفها الضباب

الضباب يلتحف النماص

رياح الصيف تلوح في السعودية.. ومدينة يلفها الضباب

النماص تحتض العديد من الوجهات السياحية التي أصبحت مقصداً لطالب النزهة

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العربية.نت - حامد القرشي  تصوير - صالح الجبيري

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على ارتفاع 2700م فوق مستوى سطح البحر، التحفت مدينة النماص جنوب غرب السعودية بموجات الضباب، مشكلة لوحة طبيعية جميلة بعدما لفتها الجبال الشاهقة.

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وكشف المرشد السياحي عبدالله الشهراني لـ"العربية.نت"، أنه عندما نتحدث عن النماص، فإننا نتحدث عن الجمال الطبيعي الأخاذ، فالنماص في معظم فصول السنة يغطيها الضباب ولا ترى إلا أمتاراً قليلة لذلك سميت بـ"مدينة الضباب"، وهي إحدى محافظات عسير، وتبعد عن مدينة أبها 150 شمالاً، وتتربع على قمم جبال السروات ويخترقها الطريق السياحي الطايف – أبها.

وجهات سياحية

وأضاف أن المدينة المذكورة تحتضن العديد من الوجهات السياحية، ففيها وادي مرحب ووادي ترج وعقبة سنان، وكذلك متنزهات الخضراء، ومتنزهات عديدة منها العطف وشط ورافي والوغل والمضباع وغيرها.

كما تابع أن جبل مرير، وهو جبل ضخم مرتفع، يقع شمال محافظة النماص، وهو أعلى جبالها، ويبلغ ارتفاعه 2700 متر عن سطح البحر، حيث يمتاز بالغابات المتصلة والكثيفة، ويمكن مشاهدة المكان من قمته.

جمال طبيعي في النماص
جمال طبيعي في النماص

وتابع أن في النماص أشجار العرعر والطلح، كما بها العديد من المتاحف والقرى الأثرية والمزارع السياحية مثل مزرعة قرية التوت ومتنزه الشلال، وتمتاز بالطبيعة واعتدال المناخ صيفاً، وتكثر بها شلالات المياه والوديان والجبال الشاهقة.

الجدير ذكره أن المحافظة أضحت مقصداً لطالب النزهة بسبب ما تضمه من وجهات سياحية ومناظر طبيعية خلابة.

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