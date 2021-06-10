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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب خميس مشيط

مفخخة حوثية مدمرة
مفخخة حوثية مدمرة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب خميس مشيط

التحالف: هجمات الحوثي العدائية ضد المدنيين في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشددا على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

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كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".

وتابع "أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة".

كما أوضح أن "القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة".

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