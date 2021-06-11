وفاة مستشار الملوك لـ 43 عاما.. تعرفوا إلى الشيخ الشثري

بعد صراع طويل مع المرض، توفي أمس الخميس، المستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري عن عمر يناهز 95 عاماً.

نشأته

وولد الشثري عام 1347هـ، في بلدة الرين وترعرع في كنف والده العلامة عبدالعزيز ابوحبيب الشثري، أحد أبرز علماء السعودية في القرن الماضي.

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وعيّن الشثري مدرساً في المعهد العلمي عام 1373، وانتقل في عام 1381 هـ إلى الحرس الوطني الذي أسس فيه الشؤون الدينية، وفي عام 1399 هـ عين مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وبقي في هذا المنصب لأكثر من 43 عاماً حتى وفاته.

عاصر ملوك السعودية

ويعتبر الشثري من أكثر الشخصيات التي بقيت في منصب وزير في المملكة، حيث عاصر خلالها عدداً من ملوك السعودية وارتبط بعلاقة وثيقة معهم، كما كان الشخصية الأبرز في حل القضايا المحلية والاجتماعية والقبلية، ودأب الملوك والأمراء على زيارته، وبالأخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وزاره ولي العهد محمد بن سلمان لآخر مرة في عيد الفطر الماضي.



















محمد بن سلمان في زيارته الأخير للشتري ومعايدته في منزله صورة ارشيفية الشتري مع الملك خالد الشتري مع الملك خالد الملك سلمان في زيارة للشيخ الشتري في منزله الملك سلمان خلال زيارة الشتري في المستشفى الملك سلمان خلال زيارة الشتري في المستشفى الشتري بجوار الملك خالد الشتري بجوار الملك فهد والملك سلمان الملك سلمان في زيارة للشتري في منزله

ابن لأحد أبرز علماء المملكة

والشيخ ناصر هو نجل العلامة عبدالعزيز ابوحبيب الشثري، أحد أبرز علماء السعودية في القرن الماضي، والذي عقدت في خيمته هو والشيخ عبدالله العنقري محادثات الصلح الشهيرة، التي سبقت معركة السبلة بين جيش الملك عبدالعزيز وجيش الإخوان عام 1347هـ.



شارك والده في معارك توحيد الجزيرة العربية

كما شارك والده في بعض معارك توحيد الجزيرة مع حملة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ضد ابن عايض في أبها، ومعركة نجران ومعركة باقم، وهو أحد أبرز العلماء في القرن الماضي وأحد رواد الحركة العلمية ومن الذين تتلمذ على يديه الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين ووالده الشيخ عبدالرحمن بن جبرين والشيخ صالح المطلق وقاضي قطر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

رائد في عمل الخير

وعرف عنه عمل الخير حيث تبقى أبواب منزله مفتوحة لقضاء حوائج أفراد المجتمع وحل مشاكلهم، وإصلاح ذات البين، والسعي فيما ينفعهم وينفع وطنه، وكان مجلسه حلقة وصل فعالة بين أطياف المجتمع والحكومة.