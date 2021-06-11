مودرنا: اتفاق مع تبوك للأدوية على توزيع لقاحاتنا بالسعودية

أعلنت شركة شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا"، الجمعة، أنها اتفقت مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، على توزيع لقاحاتها بالسعودية.

وقالت إن الاتفاق مع شركة تبوك للأدوية يشمل توزيع اللقاح وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات.

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والأسبوع الماضي أعلنت مودرنا أنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاح كوفيد-19، وهي خطوة يمكن أن تجعل اللقاح مصدرا ثابتا للإيرادات لسنوات قادمة.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر.

وعلى غرار لقاح فايزر، أظهر لقاح مودرنا أنه فعال ضد أعراض كوفيد-19، كما أنه مثل ركيزة أساسية لحملة التطعيمات الأميركية جنباً إلى جنب مع لقاح فايزر، حيث تم توزيع أكثر من 124 مليون جرعة في الولايات المتحدة، وفقاً للبيان.

لقاح مودرنا هو واحد من 3 لقاحات - جنباً إلى جنب مع لقاحات شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، وشركة جونسون آند جونسون، وهي اللقاحات الثلاثة التي حصلت على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة، وهو الترخيص الذي يمكن إلغاؤه في أي وقت، ويستمر فقط طالما حالة الطوارئ نفسها قائمة.