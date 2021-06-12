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المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية

عمر الجاسر بعد خروجه من المستشفى
عمر الجاسر بعد خروجه من المستشفى

المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية

ينتظر موعدا لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم

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العربية.نت - حامد القرشي

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طمأن الفنان والمخرج المسرحي السعودي عمر الجاسر جمهوره ومحبيه عن وضعه الصحي، وروى لـ"العربية.نت"، قصة اكتشافه ورما حميدا في أعصاب المخ.

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وقال: "كنت أستعد لإعداد وإخراج فيلماً عالمياً، يحكي جهود السعودية في اليمن وإبراز الدور الكبير التي قامت به، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم التمثيل في الوطن العربي ونتيجة للضغط المتواصل لإنجاز هذا العمل، وقبل أسبوع، شعرت بجهد وتعب شديد، وتم نقلي للمستشفى، وبعد إحراء الفحوصات الطبية اتضح إصابتي بورم حميد في أعصاب المخ".

جراحة لاستئصال الورم

وأضاف "تم تنويمي في العناية المركزة ثلاثة أيام، وبعدها غادرت المستشفى إلى منزلي، وفي انتظار موعد العملية في مستشفى التخصصي لاستئصال الورم".

المخرج عمر الجاسر
المخرج عمر الجاسر

كما أضاف: لم أكن أعلم بأن لدي ورم في المخ سوى الاسبوع الماضي، والذي أفادني الأطباء بأنني مصاب به منذ عشرة أعوام، مقدماً شكره لكل من سأل عن حالته الصحية".

يُشار إلى أن عمر الجاسر ممثل ومخرج سعودي، حاصل على بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك عبد العزيز عام 1986، وهو عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، والناطق الرسمي لها، ورئيس لجنة المسرح والسينما، ومن الأعضاء المؤسسين في جمعية المسرحيين السعوديين، أسس فرقة (فنون جدة المسرحية) عام 1986 وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، من أبرز أعماله مسلسلات (خيمة على الطريق، الوهم، درب الخطايا، عندما تغيب الحقيقة)، وله أيضًا إسهامات كبيرة في المسرح السعودي حيث أسس مسرح (عمر الجاسر) وهو الأول في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، وقدم أول مسرحية تسجيلية سياسية سعودية عن أزمة الخليج.

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