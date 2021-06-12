.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في جنوب السعودية بيوت حجرية رائعة.. وهذه طريقة بنائها

البيوت الحجرية جنوب السعودية
البيوت الحجرية جنوب السعودية

في جنوب السعودية بيوت حجرية رائعة.. وهذه طريقة بنائها

المرشد السياحي فهد آل مقبل يشرح للعربية.نت كيف قام القدماء ببناء تلك البيوت على الجبال وفي بطون الأودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

ظلت البيوت الحجرية تقبع لعقود طويلة على رؤوس الجبال جنوب السعودية، صامدة أمام تغيرات الزمن، لمتانة بنيانها.

وقد شرح المهتم بالتراث العمراني والمرشد السياحي "فهد آل مقبل" لـ"العربية.نت"، كيف قام القدماء ببناء تلك البيوت على الجبال وفي بطون الأودية.

نموذج من البيوت الحجرية
نموذج من البيوت الحجرية

وأوضح أن "عملية البناء تبدأ باختيار المكان المناسب، ثم تهيئة الموقع وتنظيفه، للوصول إلى الأرض الصخرية لتصبح قاعدة للبناء، وبعد ذلك يقوم شخص يسمى "المنضي" باستخراج الأحجار المناسبة للبناء من الجبال والأودية القريبة من الموقع".

كما أضاف أن الأحجار كانت تنقل على الدواب من جمال وحمير، ومن ثم يبدأ وضع أساسات المنزل، وينفذ تلك العملية "الملقف"، وهو الشخص الذي يناول الباني الحجارة، وبعد الانتهاء من الدور الأرضي، يسقف المبنى عبر استخدام الأشجار القوية الموجودة في المنطقة، سواء العرعر أو الأثل أو الطلح أو السدر، وبعد ذلك تستكمل الأدوار العلوية.

بيوت حجرية لا شامخه
بيوت حجرية لا شامخه

وتابع قائلا: "يقوم شخص يلقب بـ "المكحل" بوضع الأحجار الصغيرة بشكل متراص وجميل بين الأحجار الكبيرة، لسد الفراغات الموجودة بينها وقد يستخدم الطين لتثبيتها".

أما عن النوافد، فأوضح أن عمالا مهرة يزينونها بأحجار المرو ذات اللون الأبيض، أو كما تسمى علمياً بأحجار ‫الكوارتز‬، والتي عادة ما تدل على ثراء صاحب المنزل، فيما يصنع النجارون أبواباً صغيرة الحجم عادة لوضعها في الأدوار السفلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر.. امرأة تدرب الرجال على الملاكمة
الأكثر قراءة
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان
السعودية.. سقوط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير السعودية.. سقوط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير
السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة
التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
"مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية
قبل أن تذهب
شركة نوفافاكس: لقاحنا فعال ضد كورونا بنسبة تسعين بالمئة
شركة نوفافاكس: لقاحنا فعال ضد كورونا بنسبة تسعين بالمئة
اكتشف المزيد