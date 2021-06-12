في جنوب السعودية بيوت حجرية رائعة.. وهذه طريقة بنائها

ظلت البيوت الحجرية تقبع لعقود طويلة على رؤوس الجبال جنوب السعودية، صامدة أمام تغيرات الزمن، لمتانة بنيانها.

وقد شرح المهتم بالتراث العمراني والمرشد السياحي "فهد آل مقبل" لـ"العربية.نت"، كيف قام القدماء ببناء تلك البيوت على الجبال وفي بطون الأودية.

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وأوضح أن "عملية البناء تبدأ باختيار المكان المناسب، ثم تهيئة الموقع وتنظيفه، للوصول إلى الأرض الصخرية لتصبح قاعدة للبناء، وبعد ذلك يقوم شخص يسمى "المنضي" باستخراج الأحجار المناسبة للبناء من الجبال والأودية القريبة من الموقع".

كما أضاف أن الأحجار كانت تنقل على الدواب من جمال وحمير، ومن ثم يبدأ وضع أساسات المنزل، وينفذ تلك العملية "الملقف"، وهو الشخص الذي يناول الباني الحجارة، وبعد الانتهاء من الدور الأرضي، يسقف المبنى عبر استخدام الأشجار القوية الموجودة في المنطقة، سواء العرعر أو الأثل أو الطلح أو السدر، وبعد ذلك تستكمل الأدوار العلوية.

وتابع قائلا: "يقوم شخص يلقب بـ "المكحل" بوضع الأحجار الصغيرة بشكل متراص وجميل بين الأحجار الكبيرة، لسد الفراغات الموجودة بينها وقد يستخدم الطين لتثبيتها".

أما عن النوافد، فأوضح أن عمالا مهرة يزينونها بأحجار المرو ذات اللون الأبيض، أو كما تسمى علمياً بأحجار ‫الكوارتز‬، والتي عادة ما تدل على ثراء صاحب المنزل، فيما يصنع النجارون أبواباً صغيرة الحجم عادة لوضعها في الأدوار السفلية.