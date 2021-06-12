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وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

نائب وزير الحج والعمرة: تم تقنين عدد الحجاج بـ 60 ألفاً، حرصاً على سلامتهم

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دبي - العربية.نت

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أوضحت وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، السبت، ضوابط التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، مؤكدة أنها تشمل فقط 60 ألف حاج، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح.

وأكد وزير الصحة السعودي، د.توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي مشترك، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام.

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وقال "نتابع تطورات اللقاحات، ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا".

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح المشاط، أنه تم تقنين عدد الحجاج بـ 60 ألفاً، حرصاً على سلامتهم، مضيفاً "وجدنا تفهماً كبيراً من الدول الإسلامية لقرارنا".

وتابع "درسنا كل المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا العام"، وكل الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة لخدمة الحجاج.

كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

كما أكدت ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين. (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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