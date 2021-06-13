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البدء في استقبال طلبات حج هذا العام وهذه باقاتها

حجاج کرام
تعبيرية
موسم الحج

البدء في استقبال طلبات حج هذا العام وهذه باقاتها

أضيفت على الباقات تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة

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العربية.نت - حامد القرشي

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بدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، في استقبال طلبات الراغبين في أداء حج‬ هذا العام إلكترونيًا، ‏وبينت أن التسجيل متاح لمدة 10 أيام عبر البوابة الإلكترونية.

وأفادت الوزارة أنه ترتب على الظروف الاستثنائية لموسم حج هذا العام اعتماد الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والبروتوكولات التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل، وتؤثر أيضا على أسعارها، لذلك اعتمدت الوزارة لهذا العام ثلاث باقات خدمة فقط.

الباقة الأولى

وذكرت أن الباقات الأولى ستكون ضيافة مميزة "أبراج" وتوازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة "ضيافة ١ أبراج" إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة، والتي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداء من 16,560 ريالا للحاج الواحد قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

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الباقة الثانية

بينما الباقة الثانية هي ضيافة مميزة "خدمات" وهذه الباقة توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية "ضيافة ١ مخيمات" إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداء من 14,381 ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

الباقة الثالثة

والباقة الثالثة هي "ضيافة مخيمات" وتوازي هذه الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة "ضيافة ٣ مخيمات" إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية وتكاليف المواصفات والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها شاملة للنقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة لتكون ابتداء من 12,113 ريالاً للحاج الواحد قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

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