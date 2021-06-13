السعودية: مكافحة الفساد تحقق مع 562 متهماً  خلال شوال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن قيامها خلال شهر شوال الماضي بـ 914 جولة رقابية، والتحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم إيقاف 136 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

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وأبانت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.