.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية

مواسم السعودية 2

"مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية

تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "منصة روح السعودية" عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف "عن سنتين"، وفعاليات أكبر حجمًا وأطول مدةً وأكثر تنوُّعًا وإثارةً وبهجةً؛ تلبي جميع تطلعات الأفراد والعوائل من مختلف شرائح المجتمع، إذْ من المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021 م.

وقد أعلنت "منصة روح السعودية" لأول مرة عن دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الإلكتروني www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعالياتٍ أكبر وأجمل وأكثر تنوُّعًا وتميزًا لتلبية التطلعات كافةً.

مواسم السعودية 3
مواسم السعودية 3

جودة الحياة

وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية، للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة؛ لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي توفر بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة.

كانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019م، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوِّعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، إذْ قُدِّمَ في المجمل أكثرُ من 390 فعاليةً نوعيةً جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وأسهمت في توليد العديد من فرص الأعمال بالإضافة لما يزيد عن 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
الأكثر قراءة
السعودية: قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين السعودية: قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين
السعودية.. موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس السعودية.. موعد تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس
المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية المخرج السعودي عمر الجاسر يكشف تفاصيل حالته الصحية
بالتفاصيل.. هذه آلية تسجيل الحجاج من داخل السعودية بالتفاصيل.. هذه آلية تسجيل الحجاج من داخل السعودية
وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج
هذا نموذج حافلات النقل العام لخدمة الحجاج والمعتمرين هذا نموذج حافلات النقل العام لخدمة الحجاج والمعتمرين
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
اكتشف المزيد