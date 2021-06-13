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روبوت ذكي لتوزيع عبوات "زمزم" في المسجد الحرام

تدشين روبوت لتوزيع ماء زمزم
تدشين روبوت لتوزيع ماء زمزم

روبوت ذكي لتوزيع عبوات "زمزم" في المسجد الحرام

طاقم فني مختص بأخذ عینات عشوائية من ماء زمزم بشكل يومي للتأكد من جودة وسلامة المياه في مختبر خاص

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العربية.نت - حامد القرشي

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دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "روبوتا" ذكيا يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام دون تلامس.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة المجتمع، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا، وستساهم التقنية في الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشاد السديس بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس، ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

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وتقوم شؤون الحرمين، ممثلة في مختبر فحص جودة مياه زمزم، بتحليل أكثر من 50 عينة يومياً من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام، للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم وخلوها من أي بكتيريا أو ملوثات وميكروبات.

ويقوم طاقم فني مختص بأخذ عینات عشوائية من ماء زمزم بشكل يومي، وتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً، من أجل التأكد من جودته وسلامته في مختبر خاص، يقع في سطح المسجد الحرام ومجھز بأعلى المعاییر العالمية المتبعة في تحليل مياه الشرب، وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج لإدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أولاً بأول.

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