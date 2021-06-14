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التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية الحوثيون الحوثيين - طائرة درون مفخخة
مسيرة حوثية
اليمن والحوثي

التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف‬: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأضاف التحالف‬⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

طيران التحالف يحصد مجاميع حوثية في جبهات مأرب والجوف اليمن اليمن والحوثي طيران التحالف يحصد مجاميع حوثية في جبهات مأرب والجوف

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".

وتابع "أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة".

كما أوضح أن "القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة".

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