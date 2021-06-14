.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان

السفير الفرنسي بالسعودية لودوفيك بوي
السفير الفرنسي بالسعودية لودوفيك بوي
اليمن والحوثي

فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان

السفير الفرنسي في السعودية: فجعت من سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة في عسير

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دان السفير الفرنسي بالسعودية، لودوفيك بوي، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفا الاعتداء بالجبان.

وغرد السفير الفرنسي على تويتر قائلا: "فجعني نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في ‫عسير‬. باسم السفارة الفرنسية في السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد".

يذكر أن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، كان قد صرح أمس الأحد بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

حصيلة جديدة لضحايا مجزرة الحوثي في مأرب اليمن حصيلة جديدة لضحايا مجزرة الحوثي في مأرب

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
السعودية.. سقوط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير السعودية.. سقوط مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير
السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة السعودية تشترط التطعيم لدخول المنشآت العامة
"مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية
روبوت ذكي لتوزيع عبوات روبوت ذكي لتوزيع عبوات "زمزم" في المسجد الحرام
السعودية: مكافحة الفساد تحقق مع 562 متهماً  خلال شوال السعودية: مكافحة الفساد تحقق مع 562 متهماً  خلال شوال
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد