.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 ألف طلب

حجاج کرام

خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 ألف طلب

نسبة راغبي الحج 60% من الذكور مقابل 40% من الإناث

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لحج هذا العام، خلال الـ 24 ساعة الأولى.

وقالت في بيان" استقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 450 ألف طلب من المواطنين والمقيمين؛ بينهم 60% ذكوراً و40% إناثاً".

إريكسن يظهر علناً للمرة الأولى منذ انهياره في الملعب رياضة عالمية إريكسن يظهر علناً للمرة الأولى منذ انهياره في الملعب

إلى ذلك، بدأت وزارة الحج والعمرة منذ الأحد الماضي وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ.

لا أولوية للتسجيل المبكر

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/K وأكدت أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر لافتة إلى أنه سيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

فيما أنهت الوزارة المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لحج هذا العام، مبينة أنه تستمر في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع، استعدادًا لمرحلة التجهيز وفق الاشتراطات الصحية، والمعايير التي تحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة! تاريخ سناب شات السري.. بدأ من غرفة معيشة!
مساعد لجون كيري يكشف.. مساعد لجون كيري يكشف.. "هكذا يعامل بوتين ضيوفه"
الأكثر قراءة
خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 ألف طلب خلال 24 ساعة.. وزارة الحج تسجل أكثر من 450 ألف طلب
عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً
الدمام.. القتل تعزيراً لسعودي كون خلية إرهابية مسلحة الدمام.. القتل تعزيراً لسعودي كون خلية إرهابية مسلحة
لهذا دمجت المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية؟ لهذا دمجت المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية؟
مجلس الوزراء السعودي يوافق على حزمة من القرارات مجلس الوزراء السعودي يوافق على حزمة من القرارات
نيوم والتلفزيون السعودي تطلقان أكاديمية الإعلام الرقمي نيوم والتلفزيون السعودي تطلقان أكاديمية الإعلام الرقمي
قبل أن تذهب
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
تلسكوب يرصد الكويكبات قبل اقترابها من الأرض بـ10 أعوام
اكتشف المزيد